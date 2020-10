AMD : les Radeon RX 6000 dévoilées, le retour d'un concurrent pour Nvidia ?

Hier, Lisa Su est montée sur scène afin de dévoiler au monde ce que les ingénieurs de chez AMD ont préparé en matière de processeurs graphiques, et force est de constater que les annonces ont été sacrément aguicheuses. Largué face aux performances des puces Nvidia, la branche Radeon d'AMD a eu toutes les peines du monde à faire valoir ses arguments ces dernières années. Mais les rouges semblent renaître de leurs cendres de manière assez implacable. Après le succès de la plateforme Ryzen qui a plongé Intel dans un sacré embarras, AMD s'est attaqué à Nvidia avec des cartes graphiques dont les performances ont été décrites comme étant similaires, voir supérieures, à ce que la firme de Santa Clara offre avec ses RTX série 30.

Trois produits ont été annoncés, et leur positionnement est on ne peut plus frontal avec les références de chez les verts. Face à la RTX 3070, AMD propose la RX 6800, une puce qui offre 16Go de VRAM (contre 8 chez Nvidia), et des benchmarks qui montrent des performances supérieures à la RTX 2080Ti, et donc par extension, à la RTX 3070. Niveau tarif, il faudra sortir 579$, là ou la 3070 est affichée à 499$ (519€). Cette carte sera disponible le 18 novembre prochain.

Sur le haut de gamme, AMD propose la RX 6800XT, et là encore, selon les tests de la marque, cette carte serait capable de dominer la RTX 3080 d'une courte tête, et dispose encore une fois de plus de VRAM (16 Go contre 10 Go). Pour faire la différence, les rouges n'ont pas fait dans le détail, avec un prix de 649$, soit en dessous des 699$ demandés par Nvidia pour sa RTX 3080.

Enfin, l'ultra haut de gamme est également visé par AMD avec la 6900XT, une carte qui, là encore, semble dépasser les performances proposées par Nvidia et sa RTX 3090. Si le GPU dispose cette fois de moins de VRAM (toujours 16 Go contre 24Go chez Nvidia), la différence de prix est encore plus saisissante, avec un tarif fixé à 999$ contre 1500$ chez les verts. Bref, la concurrence semble diablement relancée.

Ceci dit, chaque constructeur ayant adopté des technologies radicalement différentes (de la VRAM ultra-rapide chez Nvidia, un gros cache chez AMD), il faudra attendre les tests indépendants pour savoir si Nvidia aura vraiment du souci à se faire en termes de performances. Un autre facteur très important pourrait aussi venir jouer un rôle essentiel dans cette prochaine bataille : la disponibilité des produits. On sait que l'offre Nvidia sera virtuellement indisponible jusqu'en 2021, si les stocks d'AMD sont conséquents, il se pourrait bien que les rouges puissent alors jouer un coup de maître.