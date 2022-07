Aliens : un nouveau survival horror compatible avec la réalité virtuelle, 1ères infos

Aliens : Dark Descent qui sortira en 2023 sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X, les fans des Xénomorphes vont pouvoir se faire plaisir avec Aliens sur lequel travaille actuellement Survios. C'est en effet ce qu'annonce le studio américain dans un communiqué officiel où il est précisé que l'histoire de ce survival horror se déroulera entre Alien, le huitième passager et Aliens, le retour. Les détails sur le jeu sont plutôt minces pour l'instant, mais on sait quand même que l'on incarnera un vétéran rompu au combat et désireux de mener une vendetta contre les terribles créatures.



Dans le communiqué, il est également souligné qu'Aliens sera compatible avec la réalité virtuelle, ce qui n'étonnera personne puisque c'est un domaine dans lequel Survios est réputé (Raw Data, Creed : Rise to Glory,

20th Century Fox, le jeu tournera sur l'Unreal Engine 5 et devrait vraisemblablement disposer d'un mode permettant de se balader dans des endroits sombres sans aucun casque VR vissé sur la tête.



Les développeurs ont promis d'en dire davantage sur le projet (prévu sur consoles et PC) lors de la Comic-Con de San Diego qui aura lieu du 21 au 24 juillet.





En plus d'The Walking Dead Onslaught entre autres). Enfin, développé en collaboration avec