Alex Kidd in Miracle World DX : le remake surprise annoncé au Summer of Gaming, 1er trailer

Alors que l'on ne s'y attendait pas du tout, Merge Games est arrivé au Summer of Gaming avec un premier trailer et des images d'Alex Kidd in Miracle World DX. Comme on peut le deviner, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un remake du titre éponyme sorti sur Master System en 1986. Naturellement, les développeurs de Jankenteam promettent avant tout une refonte graphique avec des nouvelles animations, ainsi que tout un tas de petits détails visuels. Pareil pour les musiques qui seront remasterisées, sachant que thèmes inédits seront également inclus.Côté contenu, tous les niveaux d'origine seront conservés, et on nous assure également la présence de stages inédits qui "étendront le lore d'Alex Kidd". En clair, il faut s'attendre à des nouveaux types d'ennemis, ainsi qu'à des véhicules qui n'étaient pas présent dans l'opus originel. Bien sûr, un mode "Classic" sera là pour permettre aux vieux de la vieille de jouer dans les mêmes conditions de l'époque, tandis que le mode "Boss Rush" sera l'occasion d'enchaîner les boss sans reprendre son souffle. Enfin, et ça tombe sous le sens, même les contrôles feront l'objet d'un lifting.Alex Kidd in Miracle World DX n'arrivera pas avant le premier trimestre 2021 sur les consoles Xbox et PlayStation, Nintendo Switch et PC.