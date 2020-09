AGOS A Game of Space : un trailer en apesanteur pour le jeu VR

Dévoilé en catimini lors du preshow de l'Ubi Forward, AGOS : A Game of Space est un jeu VR destiné aux périphériques PC (Vive, Rift) dans lequel le joueur va devoir aider l'humanité à survivre hors de la planète terre. En effet, en 2057, la planète est condamnée, et l'humanité embarque à bord de centaines de vaisseaux à la recherche d'une planète habitable ou reconstruire une civilisation. Pour les guider, les humains ont misé sur une IA incarnée par le joueur. Concrètement, on devra donc piloter son vaisseau, récolter des ressources, explorer huit systèmes solaires, mais aussi prendre part à des quêtes et faire du commerce avec d'autres vaisseaux. Ce space opéra sortira le 28 octobre 2020, et on a hâte de pouvoir l'essayer.