Ad Infinitum : Nacon lâche un trailer qui donne la chair de poule, la date de sortie annoncée

Ad Infinitum a profité de la Nacon Connect 2022 pour s'afficher dans un trailer de gameplay qui, il faut bien le dire, a de quoi donner quelques sueurs froides. Peut-être parce que le jeu d'horreur des Allemands d'Hekate a opté pour la vue subjective qui place le joueur dans une position assez inconfortable. Quoi qu'il en soit, cette vidéo inédite permet d'apercevoir quelques séquences de gameplay, et de rappeler aussi que l'on incarnera un soldat allemand hanté par les atrocités dont il a été témoin pendant la Première Guerre mondiale. " Frayez vous un chemin entre des pièges mortels, de cauchemardesques créatures et les mystères qui jalonnent le champ de bataille, est-il indiqué dans le communiqué. Surmontez-les pour sauver votre âme et percer à jour d'autres vérités, peut-être plus terribles encore."







A priori, les choix opérés par le joueur devraient avoir un impact sur le déroulement de l'aventure, et on nous promet également de l'interaction pour tromper les créatures ainsi que différentes énigmes à résoudre. Mais l'information la plus importante à retenir, c'est bien évidemment la date de sortie d'Ad Infinitum qui arrivera donc le 20 avril 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.





















