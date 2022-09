343 Industries (Halo) : Bonnie Ross, la big boss du studio, démissionne au bout de 15 ans

Dans un message posté sur son compte Twitter, Bonnie Ross annonce son départ à la tête du studio 343 Industries, les développeurs de la franchise Halo après le départ de Bungie. Fondatrice et directrice de 343 Industries depuis 15 ans, Bonnie Ross explique son départ pour des raisons médicales familiales. Pas de drama donc autour de sa démission, surtout en cette période trouble où 343 Industries est sous le feu des critiques de la part des joueurs et de la communauté Halo déçu de la copie rendue pour Halo Infinite et de son suivi en dent de scie. Il est vrai que le jeu porte-étendard de la Xbox Series X essuie les plâtres d'une communication compliquée et d'un jeu qui n'est malheureusement pas à la hauteur des promesses faites par un Phil Spencer, qui a sans doute survendu le produit à l'époque. Malgré cela, Bonnie Ross se dit fière du travail accompli durant toutes ces années, en évoquant à la fois Hali Infinite, la Master Chief Collection, mais aussi la controversée série télé Halo diffusée chez Paramount+ aux Etats-Unis, et en France chez nous. De son côté, 343 Industries n'en a pas fini avec la licence Halo, et se doit notamment de remonter la pente concernant le contenu de Halo Infinite, qui n'en finit par d'être coupé et retardé dans tous les sens.