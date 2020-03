Worms : le prochain épisode de la série dévoilé dans un teaser explosif

Si les anciens se souviennent avec nostalgie de la série Worms et des soirées passées en multi avec les potes, le dernier épisode remonte à 2016. Heureusement, la relève est en marche comme nous l'apprend Team 17 via un teaser. On découvre donc une sympathique petite vidéo qui nous fait revivre les plus grandes heures de la franchise, avant qu'un ver de terre ne vienne mettre un terme à la présentation d'un grand coup de batte de base-ball, tandis que la date 2020 s'affiche. Le studio de développement a d'ailleurs posté un message sur Twitter déclarant :

Soyez prêts pour jouer à Worms comme jamais. Les choses se concrétisent en 220 - plus de détails bientôt.

Forcément, on est chauds patate à l'idée de voir débarquer un nouvel opus de la série, et de pouvoir découvrir de nouvelles manières d'exploser du lombric. Il ne reste plus qu'à attendre.