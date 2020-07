Warhammer Chaosbane : le jeu annoncé sur PS5 et Xbox Series X

hack 'n

'

slash

Warhammer: Chaosbane is coming to Xbox Series X and PlayStation 5™, stay tuned for more information. #NaconConnect pic.twitter.com/AZA3uN18VL — Nacon (@Nacon) 7 juillet 2020

Eko Software a profité de la NACON Connect pour officialiser Warhammer : Chaosbane sur Xbox Series X et PS5. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu est disponible depuis l'année dernière sur Xbox One, PC et PS4, et que notre test se trouve à cette adresse . A l'heure actuelle, on ignore quelles améliorations les développeurs ont prévu pour ce portage de leur, et surtout, quand ils comptent le sortir. En ce qui nous concerne, une commercialisation à la fin de cette année ne paraît pas délirante.