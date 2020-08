Vader Immortal : un trailer avec la date de sortie du jeu sur PS4

Les amateurs de batailles au sabre laser vont être aux anges puiqsue Vader Immortal : A Star Wars VR series a eu droit à un trailer de gameplay lors du State of Play dans lequel on découvre la date de sortie du jeu sur PS4. Le côté obscur de la force nous sera donc accessible dès le 25 août prochain. Il ne reste plus qu'à patienter quelques semaines avant de pouvoir balayer les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. On rappelle que les différents épisodes de Vader Immortal : A Star Wars VR Series sont d'ores et déjà disponibles sur Oculus Rift et Oculus Quest.