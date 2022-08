The Rumble Fish 2 : 17 ans après, le jeu de baston 2D de Dimps porté sur PC et consoles !

Mieux vaut tard que jamais. Dix-sept ans après sa sortie en Arcade sur les bornes Atomiswave de Sammy, The Rumble Fish 2 va finalement être adapté sur PC et consoles. La bonne nouvelle est intervenue cette nuit après la publication d'une vidéo de gameplay qui nous précise que la sortie est programmée à cet hiver sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et sur Steam. Côté nouveautés, on peut s'attendre à un portage qui a eu moins le chic de nous proposer un affichage en 16/9, l'utilisation du rollback netcode pour les affrontements en ligne et un mode Galerie pour débloquer toutes les illustrations du jeu. A l'époque développé par Dimps (DBZ Budokai, c'est eux), The Rumble Fish 2 se distinguait des autres jeux de baston 2D par son système de jeu. Le joueur avait en effet deux jauges, chacune divisée en 3 parties, avec lesquelles il fallait jongler. Il y a d'abord la jauge offensive, qui se remplit au fur-et-à mesure des coups portés, et qui permet de déclencher des Offensive Arts, pouvant souvent casser la garde. Ensuite, il y a la jauge défensive, qui se remplit lorsqu'on reçoit des coups, et qui permet d'exécuter des Defensive Arts, qui donnent généralement un avantage tactique au joueur qui l'utilise. Une fois les deux jauges remplies, une technique spéciale peut être lancée. On vous tient au courant pour la date de sortie exacte.