The Hong Kong Massacre : le jeu annoncé sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 23 janvier 2019 sur PC et PS4, The Hong Kong Massacre va faire l'objet d'un portage sur Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'Untold Tales annonce par le biais d'un communiqué officiel, en se gardant bien de préciser les fonctionnalités propres à cette nouvelle version. Peut-être parce que l'éditeur polonais est encore occupé à déballer les cartons, la société venant d'ouvrir ses portes et étant composée d'anciens de Techland (Dying Light 2).D'après ce que l'on comprend, Untold Tales entend se focaliser sur les jeux solo "qui racontent une histoire intéressante", et ne souhaite pas sortir les productions à la pelle. Proposer des expériences singulières sur les consoles adaptées, voilà la priorité de la maison. Au cas où, notre test de The Hong Kong Massacre - dont la date de sortie sur la console hybride demeure inconnue - se trouve à cette adresse