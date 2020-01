Sea of Solitude : la scénariste du jeu a déjà écrit l'histoire de son prochain projet

Plus proche des studios indépendants depuis la création de son label EA Originals, Electronic Arts avait dégainé l'été dernier Sea of Solitude, un titre développé par Jo-Mei Games. Malgré un level design peu inspiré et des séquences répétitives (comme souligné dans notre test ), le jeu proposait tout de même une direction artistique singulière sublimée par une B.O. aux petits oignons. Dans un tweet, Cornelia Geppert - qui est derrière le script de Sea of Solitude, en plus d'être la directrice artistique - annonce être déjà plongée dans le prochain projet du studio allemand."Peut-être parce que les derniers jours de 2019 ont été hyper relaxants (sport, lecture, cuisine, discussions avec mes meilleurs amis pendant la Saint-Sylvestre), mais toujours est-il que je me suis réveillée ce matin inspirée et en pleine forme, assure celle qui dirige également Jo-Mei Games. Du coup, aujourd'hui, j'ai écrit la première ébauche de notre prochain jeu. La décennie démarre sur les chapeaux de roues ! 2020, c'est parti !" Bien sûr, de l'eau va couler sous les ponts avant une annonce en bonne et due forme, et le scénario aura certainement fait l'objet de retouches entretemps. Mais c'est une bonne façon de montrer que les choses avancent en coulisse.