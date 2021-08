Rumble Boxing Creed Champions : le jeu officiel de Rocky s'offre un dernier trailer de gameplay

Rumble Boxing : Creed Champions qui s'offre un tout dernier trailer de gameplay juste avant son arrivée sur les étals. On rappelle en effet que c'est le 3 septembre prochain que le jeu officiel de Creed / Rocky va débarquer sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est donc l'occasion pour le studio Survios de nous montrer quelques spécificités de son jeu, notamment les différents boxeurs qu'on va pouvoir incarner. Et en tant que jeu officiel de la saga Creed / Rocky, on ne sera pas étonné de retrouver Rocky Balboa, Adonis Creed, son père Apollo, Clubber Lang (Mister T), Ivan Drago, son fils Viktor et bien d'autre encore, sachant que 20 boxeurs seront disponible au lancement du jeu. Puisque la compétition sera internationale, le jeu nous promet de voyager et de monter sur 13 arènes éparpillées un peu partout dans le monde. Bien sûr, si le jeu nous refera vivre les moments intenses des films Rocky et Creed, on pourra aussi s'affronter en local (pas de jeu en ligne). C'est le studio Survios qui est aux commandes de ce jeu et les développeurs se sont appuyés sur Creed : Rise to Glory qu'ils avaient développé en VR en 2018 pour nous proposer cette version en écrant plat. Rendez-vous le 3 septembre prochain pour savoir de quoi il en retourne.





C'est la dernière ligne droite pour