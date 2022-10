P.T. (Paranormal Tales) : un nouveau jeu d'horreur bodycam ultra réaliste, la flippe est totale

Depuis P.T. en 2014 et le génie de Hideo Kojima dans le jeu d'horreur, les joueurs et les studios de développement sont à la recherche de sensations aussi fortes. C'est de ce postulat de départ qu'est né Paranormal Tales, aussi appelé P.T., un nouveau jeu d'horreur bodycam développé sous Unreal Engine 5 par deux personnes fans du travail de Hideo Kojima sur cette démo. L'histoire du jeu reste assez floue pour le moment, et la séquence qui a été montrée montre un homme à la recherche de Teddy, son chien, perdu dans une forêt en pleine nuit noire. Là où Paranormal Tales se distingue des autres horror games, c'est par le biais de son image courbée façon fisheye, justifié par un bodycam dans le jeu. L'immersion est alors totale et donne un côté film amateur qui donne immédiatement des frissons, surtout quand on fait des rencontres aussi fortuites que cette jeune femme qui lévite au fond et qui se met à foncer vers soi dans une position qui rappelle le démon de l'Exorciste.Le jeu emprunte les codes à de nombreux films d'horreur, à commencer par Blair Witch, avec cette désormais célèbre séquence où l'on aperçoit une femme léviter dans le coin d'une pièce sans raison apparente. Dans le jeu, les meubles autour se mettent eux aussi à défier la gravité. Grâce à l'Unreal Engine 5, ce P.T. version 2022 offre des graphismes photo-réalistes, notamment dans le rendu de la végétation en pleine forêt. Les objets dans la maison ont eux aussi été modélisés avec le plus grand réalisme, ce qui participe à l'angoisse de regarder ce trailer. D'ailleurs, sur le site officiel, les développeurs précisent que si vous n'aimez pas les jump-scares, que vous avez du mal à gérer l'anxiété, les araignées et les pétages de plomb, il est vivement recommandé de ne pas jouer à ce jeu. Le ton est immédiatement donné.La sortie de Paranormal Tales est attendue sur PC pour 2023.