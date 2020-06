Planet Coaster : un nouveau trailer pour confirmer le jeu sur PS5 et Xbox Series X

Planet Coaster était censé débarquer sur PS4 et Xbox One cet été, avant que Frontier Developments ne décide finalement de reporter les festivités à la fin de l'année. Du coup, il aurait été dommage de ne pas profiter de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X ; ça tombe bien, puisque le studio a mis en ligne un trailer pour confirmer Planet Coaster sur les consoles next-gen.



Bien évidemment, on ignore si des nouvelles fonctionnalités sont prévues, mais il a été promis que de plus amples détails sur cette version seront communiqués dans les mois à venir. Pour l'instant, on sait seulement que tout le contenu d'origine sera conservé, et que les améliorations intégrées ces dernières années seront également incluses. Logique, serait-on tenté de dire.





Disponible depuis un bon moment maintenant sur PC (2016),