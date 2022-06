Naraka Bladepoint : à peine annoncé sur Xbox Series, le jeu s'offre une date de sortie et un trailer

Naraka : Bladepoint sortira le 23 juin prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S. C'est en effet ce qu'a révélé le Xbox & Bethesda Games Showcase d'aujourd'hui, en précisant qu'il débarquerait également dans le catalogue du Xbox Game Pass. "Pour célébrer la sortie de Naraka: Bladepoint sur Xbox Series X|S, vous pourrez découvrir une nouvelle arme : les lames doubles, est-il souligné dans le communiqué officiel. Ces épées dévastatrices frappent fort et vous laissent charger vos attaques pour maximiser leur effet."



Ce n'est pas tout, parce que l'on apprend aussi l'arrivée prochaine d'un mode campagne où " des équipes de trois affronteront des ennemis et des boss inédits dans différents scénarios captivants." Enfin, les possesseurs de Xbox One ne sont pas oubliés, la sortie de Naraka : Bladepoint sur la machine étant prévue pour plus tard.





Disponible depuis le 12 août 2021 sur PC,