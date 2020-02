Mount & Blade II Bannerlord : miracle, une date pour l'Accès Anticipé !

On a dû se pincer à deux reprises pour être sûr que l'on ne rêvait pas. TaleWorlds Entertainment nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il annonce que l'Accès Anticipé de Mount & Blade II : Bannerlord sera opérationnel à partir du 31 mars 2020. Oui, vous avez bien lu : huit ans après son annonce, la suite de Mount & Blade : Warband va enfin se laisser découvrir sur PC. D'après ce que l'on nous explique, "l e jeu sera disponible sur Steam, sur l’Epic Games Store et sur le site web de TaleWorlds au prix de 49,99€."



En promettant que davantage de détails sur cet Accès Anticipé seront communiqués ultérieurement, TaleWorlds Entertainment rappelle que le jeu se déroule 200 ans avant les événements du premier Mount & Blade. " L’Empire Calradien est sur le point de s’effondrer et plusieurs factions se battent pour prendre le contrôle de ce qu’il reste de la puissance qui a un temps dominé le continent, est-il expliqué. D’autres factions tentent de profiter de cette situation chaotique pour prendre le pouvoir."



La dernière fois que nous avions entendu parler de Mount & Blade II : Bannerlord, c'était à la gamescom 2019. Les développeurs avaient assuré qu'un Accès Anticipé serait proposé durant le printemps 2020, et ils ont donc tenu parole.