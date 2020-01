Monster Train : un nouveau jeu de cartes où il va falloir défendre les Enfers

Le but du jeu est donc d’empêcher les nombreux ennemis d’atteindre ce précieux reliquat infernal à l’aide de plus de 200 cartes différentes (créatures, sorts d’attaque et de défense, améliorations et handicaps) tout en plaçant judicieusement ses combattants en fonction de l’adversité."Bien évidemment, chacun des cinq clans présents dans le jeu dispose de ses propres caractéristiques, et il revient donc au joueur de mettre en place la meilleure stratégie possible. A noter que Monster Train bénéficiera d'un mode multijoueur en ligne, "Hell Rush", afin que 8 joueurs puissent s’affronter dans des défis chronométrés. Il y aura moyen de créer ses propres défis pour les partager avec le reste de la communauté, et de vérifier les performances de chacun via des classements en ligne.Aucune date de sortie n'a été indiquée pour le moment, mais une bêta fermée est d'ores et déjà prévue pour février. Pour les inscriptions, c'est à cette adresse qu'il faut se rendre.