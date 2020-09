Monster Boy et le Royaume Maudit, disponible depuis 2018 sur consoles et 2019 sur PC, va faire l'objet d'un portage sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5. Parmi les premiers détails qu'a bien voulu dévoiler Game Atelier, le jeu aura droit à de la 4K native en 120fps, et exploitera même les fonctionnalités de la DualSense. Naturellement, ceux qui possèdent déjà Monster Boy et le Royaume Maudit sur Xbox One et PS4, pourront profiter d'une mise à jour gratuite afin de récupérer le jeu sur les consoles next-gen.



A l'heure actuelle, aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée.





We’re happy to confirm that MONSTER BOY gets an update for next gen consoles to support native 4K/120fps signal via HDMI 2.1 Please stay tuned! #MonsterBoyGame #XboxSeriesS #XboxSeriesX #PlayStation5 pic.twitter.com/FfaaIuQGR9 — FDG Entertainment (@FDG_Games) 8 septembre 2020

FDG Entertainment se fend d'un tweet pour annoncer que