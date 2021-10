Little Devil Inside : le seul jeu digne d'intérêt du State of Play ? Un trailer de gameplay de 5 min prometteur

On ne pas se mentir, le State of Play que Sony Interactive Entertainment vient de nous diffuser était on ne peut plus déceptif. Si l'on savait que le contenu était centré sur les éditeurs-tiers, beaucoup y ont vu davantage un focus sur des titres issus de la scène indé ou de projet peu engageants. Toutefois, au milieu de cette océan de déception, un titre est sorti du lot. Il s'agissait de Little Devil Inside, un jeu développé par le studio Neostream Interactive et annoncé pour la première fois en 2015. Le jeu était en effet prévu au tout départ sur Wii U et avait fait l'objet d'un financement participatif. Le tout premier trailer avait d'ailleurs suscité un engouement monstre avec près de 1.2 million de vues et sa réapparition lors d'un PlayStation Showcase en 2020 avait été reçu de la même manière. Ensuite, ce fut le silence-radio pendant un an et demi, jusqu'au State of Play d'hier soir où une vidéo de plus de 4 minutes nous a replongé dans cette ambiance si atypique. De part sa direction artistique pour commencer, très cartoon dans ses traits mais à l'ambiance baroque, mais aussi son gameplay qui a l'air d'être d'une richesse et d'une variété incroyables.Le trailer de State of Play rajoute une couche supplémentaire intéressante puisque nous avons pu découvrir les séquences de déplacements sur la carte, avec un angle de vue éloigné, qui donne l'impression d'avoir une maquette animée, une sorte de diorama qui bouge en gros. Le visuel du jeu se transforme alors, proposant des personnages miniaturisés comme des poupées russes, sachant qu'on aura le contrôle total de son personnage et des véhicules qu'on pourra utiliser. Autre surprise de ce trailer du State of Play, l'intégration de bulles au-dessus des personnages comme dans les BD pour mettre en forme les dialogues. Côté gameplay, le jeu nous a confirmé des phases avec des combats à l'épée, d'autres en utilisant des armes à feu, mais aussi des moments épiques avec des courses-poursuites dans des décors eux aussi très variés. Bref, vous l'avez compris, Little Devil Inside est un jeu qui s'annonce très prometteur, et ce à tous les niveaux. Sa sortie est programmée pour 2022 sur PS4, PS5 et PC.