LEGO : après un an d'absence, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont enfin de retour sur Steam

Plus d'un an après leur disparition de Steam, LEGO : Le Seigneur des Anneaux (19,99€) et LEGO : Le Hobbit (19,99€) sont de nouveau disponibles. À l'époque, aucune raison officielle n'avait été donnée pour justifier le retrait des deux titres, même si une sombre histoire de droits ayant expiré semblait se cacher derrière.Quoi qu'il en soit, leurs DLC respectifs sont également de retour, et on vous conseille donc de ne pas louper le coche au cas où tout ça ne serait que temporaire. Warner Bros. Interactive Entertainment n'ayant rien communiqué de façon officielle, mieux vaut prendre ses précautions.