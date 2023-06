Jusant : un jeu d'escalade par les créateurs de Life is Strange, une démo déjà dispo

Parmi les jeux qui ont surpris l'assemblée lors du Xbox Games Showcase, il y a Jusant, le nouveau jeu issu des studios Don't Nod, les créateurs notamment de Life is Strange. Un projet en développement depuis quelques années et qui n'est autre qu'un jeu d'escalade mâtiné d'action et de puzzles. Le genre est assez inattendu et original pour qu'on s'y intéresse, d'autant que le jeu offre une patte visuelle assez chatoyante. Avec pour toile de fond, les secrets d'une civilisation oubliée, le joueur va se retrouver dans la peau d'un jeune garçon, qui sera accompagné d'une petite créature blanche qui pourra lui filer des coups de main. L'escalade étant au coeur du gameplay, Jusant va se baser sur la manière de gravir les parois, parfois avec l'aide d'outils, mais aussi grâce surtout aux compétences de notre personnage. Il faudra aussi gérer une jauge d'endurance, un peu à la manière de Zelda Breath of the Wild pour empêcher de tracer bêtement sur le long de ces falaises gorgées d'histoire. Le jeu proposera des chemins alternatifs, afin de donner un sentiment de liberté, mais aussi de faire la découverte de biome différents, chacun abritant une faune et une flore unique. Côté musique, Julsant promet une bande-son paisaible et atmosphérique, à l'image des images qu'on a vu dans ce trailer vraiment séduisant. D'ailleurs, Don't Nod a fait savoir qu'une démo jouable est déjà disponible sur Steam.La sortie de Julsant est attendue pour cet automne 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.