JETT The Far Shore : un premier trailer sur PS5 pour le nouveau jeu de Superbrothers

Le studio de développement canadien Superbrothers (plus connu pour Sword & Sorcery) était présent lors de la conférence de Sony, avec un tout premier trailer de gameplay sur PS5 pour leur nouveau jeu intitulé JETT : The Far Shore. Décrit comme un jeu action/aventure cinématique, ce titre nous mettra dans la peau de Mei, une éclaireuse qui vient d'être déployée sur une planète-océan légendaire. Aux commandes de notre JETT, on devra parcourir cette étendue, et explorer un mode ouvert complexe et systémique. JETT : The Far Shore sortira en fin d'année 2020 sur PC (via l'Epic Games Store), PS4 et PS5.