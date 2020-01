Intel : bientôt une grosse baisse de prix des processeurs ?

Depuis la sortie de l'architecture Zen 2 d'AMD, Intel fait face à une concurrence bien plus sévère, et voit ses parts de marché fondre comme neige au soleil sur le marché des processeurs PC. Pour y remédier, la firme de Santa Clara pourrait bien baisser drastiquement le prix de ses produits. Selon nos confrères de chez DigiTimes qui citent plusieurs sources dans le milieu des assembleurs PC, Intel va baisser ses tarifs au second semestre 2020 afin que ses produits restent compétitifs face à l'offre d'AMD. Alors que la firme de Lisa Su a déjà promis plus de détails sur l'architecture Zen 3 et les gains de puissance à en attendre dans les mois à venir, Intel continue de buter contre un mur.

En effet, les prochains produits des Bleus, les puces Comet Lake, (prévues pour offrir jusqu'à 10 coeurs) continueront d'adopter l'architecture processeur 14 nm développée avec Coffea Lake et Kaby Lake, ces derniers n'étant qu'une évolution des puces Skylake sorties en 2015. Bien sûr, le nombre de coeurs augmente, tout comme les fréquences, mais sans une architecture radicalement différente, ou une gravure plus fine (à moins que le 10nm promis depuis des années fasse finalement son arrivée), on voit mal comment Intel pourrait inverser la vapeur. La baisse de prix semble donc l'ultime solution pour regagner le coeur des clients.

Cette baisse de prix pourrait aussi pousser AMD à revoir ses propres tarifs à la baisse pour ses prochaines puces Zen 3. Bref, la concurrence agressive est de retour dans le milieu des processeurs PC, et les grands gagnants seront les joueurs !