HONOR Magic8 Lite : endurant, résistant et abordable (399€), tout savoir du smartphone chinois

Les fabricants de téléphone continuent de sortir de nouveaux modèles et en ce début d'année 2026, c'est Honor qui lance les festivités avec l'arrivée en France du Magic8 Lite, successeur direct d’un Magic7 Lite déjà très apprécié pour son autonomie et son prix abordable. Et cette fois-ci, la marque chinoise pousse encore plus loin ses ambitions, avec une nouvelle promesse : proposer un smartphone ultra endurant, ultra résistant, sans pour autant sacrifier l’écran ou la photo. Sur le papier, le Magic8 Lite coche déjà beaucoup de cases, puisqu'il embarque une batterie massive de 7 500 mAh, ce qui permet à Honor d'annoncer jusqu’à 3 jours d’utilisation en usage classique. La marque promet aussi une excellente longévité de la batterie, avec plus de 80% de capacité conservée après six ans d'utilisation, grâce à une batterie silicium-carbone et un algorithme anti-vieillissement maison.









Autre gros argument mis en avant de cet Honor Magic8 Lite, c'est sa robustesse, avec une très forte envie de se démarquer du reste du marché. En effet, le Magic8 Lite cumule plusieurs certifications, dont une SGS Triple Resistant Premium Performance et une certification SGS 5 étoiles, là où beaucoup de concurrents misent avant tout sur le design. Le châssis renforcé, associé à la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop, est censé encaisser des chutes allant jusqu’à 2,5 mètres sur certaines surfaces, nous dit-on. Mais Honor ne s’arrête pas là, le smartphone est aussi certifié IP68 et IP69K, ce qui signifie qu’il résiste non seulement à l’eau et à la poussière, mais aussi aux jets d’eau à très haute pression. Mais ce n'est pas tout, selon la marque, le Honor le Magic8 Lite peut survivre à 30 minutes sous 1,5 mètre d’eau et continuer à fonctionner dans des conditions difficiles, y compris sous la pluie ou à des températures extrêmes, sachant que les fonctions logicielles comme AI Heavy Rain Touch ou AI Glove Touch permettent de garder un écran réactif même sous l’eau ou avec des gants. Bref, on veut voir ça de nos propres yeux !









Justement, côté écran, Honor ne fait pas les choses à moitié, puisque le Magic8 Lite est équipé d’une dalle OLED de 6,79 pouces, en définition 1.5K, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120Hz. Les bordures très fines permettent d’atteindre un ratio écran-corps de 94,6%, et surtout, la luminosité HDR annoncée à 6 000 nits place ce modèle parmi les plus lumineux de sa catégorie. Pour le confort visuel, on retrouve aussi tout l’arsenal habituel de la marque, à savoir la gradation PWM 3840 Hz, la réduction de la lumière bleue et des modes de protection oculaire. Autrement, sous le capot, le Magic8 Lite s’appuie sur un processeur Snapdragon 6 Gen 4, accompagné de 8Go de RAM et 256Go de stockage. Grâce à la technologie RAM Turbo, une partie du stockage peut être utilisée comme mémoire vive, pour une expérience annoncée proche de 16Go de RAM. De quoi assurer une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour le multitâche, le streaming ou le jeu mobile.





En photo, Honor mise sur un capteur principal de 108 mégapixels, avec stabilisation optique et électronique, épaulé par un second module de 5 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. L’accent est clairement mis sur les fonctions IA, avec des outils comme AI Eraser, AI Cutout ou encore AI Remove Reflection, pensés pour retoucher et améliorer les photos directement depuis le smartphone. Sinon, malgré sa grosse batterie, le Magic8 Lite reste relativement fin, avec une épaisseur d’environ 7,76 mm pour 189 grammes, et se décline en plusieurs coloris, dont Forest Green, Midnight Black et Reddish Brown, ce dernier étant exclusif au site Honor. Côté logiciel, le smartphone arrive avec Android 15 et MagicOS 9, et surtout une promesse plutôt rassurante : six ans de mises à jour système et sécurité.









Enfin, sur la question du prix, Honor positionne le Magic8 Lite à 399,90€ pour la version 8Go / 256Go, oui, ce n'est vraiment pas cher vu les caractéristiques proposées. Une offre de lancement, valable jusqu’au 2 février, permet toutefois de bénéficier d’un coupon de 50€, d’une coque offerte et d’un accessoire au choix. Un positionnement agressif, qui place clairement ce Magic8 Lite comme un sérieux concurrent sur le segment du milieu de gamme. Assurément.







































