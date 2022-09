Firewall Ultra : la suite de Firewall Zero Hour annoncée sur PS VR 2, voici le trailer

Il y aura une suite à la bonne surprise qu'était Firewall Zero Hour sorti en 2018 sur PlayStation VR et elle s'appellera Firewall Ultra. C'est Sony Interactive Entertainment qui a transmis la bonne nouvelle à travers un post sur le PlayStation Blog, où l'on peut y voir le premier trailer mais aussi les premiers détails sur le jeu. Evidemment, avec l'arrivée du PlayStation VR2 début 2023, c'est sur ce casque de réalité virtuelle que le jeu a été pleinement développé. C'est toujours le studio First Contact Entertainment qui est en charge et ce dernier va s'appuyer sur ses travaux réalisés avec le premier épisode pour essayer d'aller encore plus loin en latière de FPS en VR. Firewall Ultra utilisera pleinement les capacités du PS VR2, avec notamment ses nouvelles manettes qui permettront plus d'interaction dans le décor. Le jeu fera appel également au PS VR Sense, qui est la technologie qui permet de faire un suivi du mouvement des yeux du joueur. On nous promet aussi la possibilité de changer d’arme de manière intuitive, d’afficher les indicateurs de l’ATH à l’aide des caméras intégrées au casque PS VR2. Côté histoire, Firewall Ultra se déroule 5 ans après l’aventure originelle, ce qui signifie que le jeu a pas mal changé, aussi bien sur le plan visuel qu'en termes de gameplay. Le jeu affichera un rendu 4K HDR, les modèles 3D des personnages ont tous été repensés et le jeu promet d'être aussi bon que son aîné. Fingers crossed.