Everybody's Golf : rideau de fer pour le jeu PS4, les serveurs vont fermer

Licence phare de la génération PS2 puis PS3, Everybody's Gold n'a malheureusement pas eu la même destinée sur PS4. Un seul épisode sorti en août 2017 et rien de plus, les ventes ont même été décevantes, au point qu'un épisode ne semble prévu sur la génération PS5. Quoi qu'il en soit, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer la fermeture des serveurs à compter du 30 septembre 2022, comme le mentionne l'encadré qui "pope" quand on se rend sur le site officiel. Toutes les fonctionnalités et le mode multijoueur ne seront plus accessibles à partir de la date révélée, mais tout ce qui concerne l'aspect solo sera bien sûr jouable offline. Il vous reste donc quelques mois encore pour profiter des features online de ce titre qui avait été noté 14/20 dans nos colonnes à l'époque.