Everybody's 1-2 Switch : la suite de 1-2 Switch qui n'a pas été annoncée mais qui risque d'être annulée, explications

Si l'on en croit les indiscrétions de Fanbyte , Nintendo serait actuellement à l'oeuvre sur une suite de 1-2 Switch. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu est sorti en même temps que la console hybride (3 mars 2017) et mettait en avant les différentes fonctionnalités des Joy-Con. Baptisé Everybody's 1-2 Switch, son successeur aurait déjà fait l'objet de plusieurs tests en interne, et a priori, les retours seraient tout sauf enthousiastes. D'après ce que l'on nous explique dans le papier - à partir d'informations glanées auprès de plusieurs sources - les développeurs de Nintendo EPD Group 4 se seraient longtemps interrogés sur la direction à prendre sans nuire aux ventes du premier épisode qui, aux dernières nouvelles, culminent à quasiment 3,5 millions d'exemplaires.Si proposer des nouveaux mini-jeux semblait être la solution la plus évidente, ils auraient finalement opté pour une approche consistant à réunir l'ensemble des joueurs dans une sorte de show télévisée ; une formule qui n'est pas sans rappeler celle prônée par Jackbox Games à travers ses différentes productions (You Don’t Know Jack entre autres). Et contrairement à son prédécesseur, Everybody's 1-2 Switch ne se limiterait pas à deux utilisateurs, puisque l'idée de Nintendo EPD Group 4 serait de proposer à une centaine de participants de jouer simultanément via leur smartphone.Parmi les épreuves qu'auraient pu essayer les personnes ciblées - à savoir les familles avec des enfants - figuraient les chaises musicales, le bingo, ou encore le jeu de la bouteille. Le constat aurait été sans appel : les mini-jeux auraient été qulaifiés de rébarbatifs, voire d'ennuyeux. Parfois, les participants n'auraient même pas pris la peine d'aller au bout de la session. Pire, dans le mode "Bataille en équipe" (censé être le mode principal du jeu),durant le processus de localisation, certains auraient commencé à surnommer le cheval (faisant office d'animateur) "Horseshit". Vous aurez compris.Quel avenir pour Everybody's 1-2 Switch, donc ? En interne, l'idée de vendre le jeu 60€ serait considérée comme suicidaire. La possibilité de le proposer en bonus aux membres du Nintendo Switch Online + Pack additionnel serait à l'étude, ce qui permettrait de répondre à deux problématiques : celle du nombre de participants, et celle du prix. Inclure le jeu dans un abonnement coûtant 39,99€ permettrait effectivement de mieux faire passer la pilule. Enfin, même si une annulation pure et simple n'est pas à écarter, les sources de Fanbyte croient néanmoins savoir que Nintendo ira au bout de sa démarche et sortira Everybody's 1-2 Switch d'une manière ou d'une autre.