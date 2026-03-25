JeuxActuJeuxActu.com

Cthulhu The Cosmic Abyss : une nouvelle grosse vidéo de gameplay pour mieux comprendre les mécaniques

Cthulhu The Cosmic Abyss : une nouvelle grosse vidéo de gameplay pour mieux comprendre les mécaniques

À moins de trois semaines de sa sortie, Cthulhu The Cosmic Abyss commence à montrer ce qui pourrait bien faire trembler les amateurs de thrillers et d’univers Lovecraftiens. En effet, NACON et le studio Big Bad Wolf ont publié un nouveau trailer de gameplay qui nous plonge directement dans les mécanismes du jeu et dans l’atmosphère oppressante qui sera la signature du titre. Dans cette vidéo, on suit Noah, enquêteur spécialisé dans le paranormal, accompagné de son IA, répondant au nom de KEY. Ensemble, ils explorent un monde oppressant et mystérieux, jusqu’aux portes de la mythique cité engloutie de R’lyeh, où repose le plus terrifiant des Grands Anciens. La mission est simple en apparence : découvrir ce que cache l’expédition disparue de la compagnie minière Ocean-I. Mais comme souvent avec Lovecraft, la vérité est loin d’être accueillante, et chaque décision peut faire basculer Noah un peu plus vers la folie.



Le trailer dévoile comment les joueurs devront jongler avec différentes mécaniques pour progresser. Il faudra analyser des indices, manipuler des objets pour débloquer de nouvelles informations, gérer l’énergie nécessaire à ces analyses, et surveiller la jauge de corruption, qui traduit peu à peu l’influence de Cthulhu sur l’esprit de Noah. Le moindre faux pas peut transformer un outil ou un artefact en piège, et chaque choix compte, avec des conséquences directes sur l’enquête et sa conclusion. L’IA KEY devient vite indispensable d'ailleurs, aidant à révéler des passages cachés grâce au sonar, relier les indices entre eux dans le Vault, et même améliorer certains outils. Mais là encore, tout a un prix : trop de corruption et les instruments eux-mêmes peuvent devenir inutilisables, ce qui ajoutera une tension constante supplémentaire. 

 

Plus quelques semaines avant l'arrivée de Cthulhu The Cosmic Abyss, prévu le 16 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cthulhu The Cosmic Abyss

Cthulhu The Cosmic Abyss

Cthulhu The Cosmic Abyss


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 25 mars 2026
16:49


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Cthulhu The Cosmic Abyss met l’investigation au cœur de son gameplay dans ce nouveau trailer. À l’approche de sa sortie prévue le 16 avril prochain, Cthulhu The Cosmic Abyss s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur l’un des piliers de son gameplay, à savoir l’investigation. 18/02/2026, 16:46
Cthulhu The Cosmic Abyss : un jeu d'enquête dans l'univers de Lovecraft, premier trailer... Big Bad Wolf, à l’origine des jeux narratifs à succès The Council et de Vampire : The Masquerade – Swansong, présente aujourd’hui Cthulhu : The Cosmic Abyss, un jeu d’enquêtes et d’aventure inspiré de l’univers de Lovecraft. 06/03/2025, 20:39



Cthulhu The Cosmic Abyss

Jeu : Aventure
Editeur : Nacon
Développeur : Big Bad Wolf
16 Avr 2026
16 Avr 2026
16 Avr 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers