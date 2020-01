Concept UFO : quand Alienware décide de copier la Nintendo Switch, ça donne ça !

Alors que les rumeurs concernant un modèle Pro de la Nintendo Switch reprennent de plus belle, Alienware a décidé de s’inspirer grandement de la console hybride de Kyoto. En effet, la filiale de Dell vient de dévoiler au CES 2020 le Concept UFO, une machine nomade que l’on pourra bien évidemment relier à un téléviseur pour jouer confortablement à la maison. Autre point commun avec la Switch : la présence de deux « manettes » détachables qui, une fois réunies autour d’un pseudo Joy-Con Grip, forment un pad.



D’après les premiers retours, le Concept UFO serait particulièrement imposant mais offrirait une prise en main agréable. La taille de l’appareil est certainement due à ses composants, le but d’Alienware étant d’offrir un PC portable suffisamment puissant pour atteindre une qualité graphique digne de ce nom. D’ailleurs, les différentes démos disponibles (F1 2019, Rocket League, Mortal Kombat 11, World War Z entre autres) ont démontré que le Concept UFO avait les reins plus solides que la Nintendo Switch. Il aurait été intéressant de voir la tête de The Witcher 3 : Wild Hunt, du coup.







Puisqu’il faut bien évoquer les caractéristiques techniques de la bête, on nous parle d’un écran Full HD (1900 x 1200) de 8 pouces (contre 1280 x 720 et 6 pouces pour le successeur de la Wii U), d’un processeur Intel de 10ème génération, et d’une batterie robuste. Flou sur ce dernier point, Alienware s’est contenté d’affirmer que le but était d’offrir un parfait compromis entre performance et autonomie. En revanche, aucun mot sur l’environnement graphique.

Enfin, le Concept UFO ne dispose pas encore du moindre prix, ni de date de sortie. Logique, dans le sens où il ne s’agit pour le moment que d’un concept et non d’un produit destiné au grand public ; mais ça donne au moins une idée du truc.