Code Shifter : Arc System Works annonce un jeu d'action en 2D, un 1er trailer et une date de sortie

Code Shifter, un jeu d'action en 2D mettant en scène les personnages emblématiques des Guilty Gear, Blazblue et autres River City - les développeurs parlent d'une centaine de héros, tout de même. D'après ce que l'on nous explique, l'histoire se déroulera au sein de l'entreprise Awesome Rainbow Corp. dont le dernier logiciel est sur le point de sortir. Manque de pot, de nombreux bugs commencent à se produire alors que la date de commercialisation approche. Du coup, la directrice Stella décide d'introduire un programme (baptisé Code Shifter) avec un avatar chargé de tout remettre en ordre.



Voilà pourquoi les joueurs vont devoir explorer une foultitude de niveaux réalisés en pixel art ; et comme on ne se refait pas, Code Shifter comprendra également le mode "Colorful Fighters" dans lequel jusqu'à quatre participants pourront se taper dessus. C'est aussi là-bas que seront disponibles les variantes EX des stages de la campagne principale ; l'I.A. nous y attendra avec, à la clé, une trentaine de persos à débloquer. Le jeu débarquera en dématérialisé le 30 janvier prochain au Japon sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, au prix de 2 000 yens (un peu plus de 15€). L'Occident sera également servi, mais rien n'a été précisé pour le moment en dehors d'un vague "bientôt".





Contrairement à ce que pourraient penser les profanes, Arc System Works ne se résume pas à des jeux baston. D'ailleurs, le studio japonais vient d'annoncer