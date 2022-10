Breakers Collection : les jeux de baston de la NeoGeo ressuscités dans une compilation

Sortis sur NeoGeo en 1996 puis deux ans plus tard en 1998, Breakers et Breakers Revenge vont faire l'objet d'un portage sur les consoles du moment en 2023, par le biais d'une compilation. La bonne nouvelle a été propagée par le studio QUByte Interactive qui compte faire revivre cette licence, avec toutes les améliorations classiques d'aujourd'hui. Nouveaux modes de jeu comme le Training, fonctionnalités supplémentaires pour paramétrer les options, galerie d'illustrations et présence du rollback netcode pour un multi en ligne impeccable, tout est mis en oeuvre pour que le retour soit réussi. Si Breakers Collection n'est pas attendu avant le 12 janvier 2023, on peut toutefois s'inscrire à la bêta ouverte dès le 4 novembre prochain. Vous savez tout.