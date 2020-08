Braid : l'édition anniversaire arrive sur PS5 et Xbox Series X, la preuve en vidéo

Alors qu'on ne l'attendait vraiment pas, Braid a fait une apparition surprise lors du dernier State of Play, avec un premier trailer pour son édition anniversaire qui arrivera entre autres sur les machines next gen'. Sur le site officiel du jeu, Jonathan Blow nous explique qu'à l'époque du développement du jeu, le 720p semblait être la résolution du futur. Mais aujourd'hui, face à des consoles qui parlent de compatibilité 8K, le développeur et son artiste en chef (David Hellman) ont décidé de tout reprendre, afin de proposer un nouveau look, plus moderne, pour leur jeu. Comme on peut le voir dans la vidéo, de nouvelles animations ont été ajoutées, ainsi que de nouveaux habillages qui rendent les environnement un peu moins vides. Mieux, le jeu intégrera des commentaires des développeurs, ainsi que plusieurs interviews qui permettront aux fans d'en découvrir beaucoup sur le jeu et ses différents aspects, qu'il s'agisse de la conception des puzzles, de l'art, ou encore du level design. Braid Anniversary Edition arrivera début 2021 sur PC, PS4, PS5, Mac, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Mac et Linux.