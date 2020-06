BlazBlue Cross Tag Battle : pour le 2e anniversaire du jeu, Arc System Works fait le point sur les ventes

Disponible depuis un peu plus de deux ans maintenant sur PC, PS4 et Nintendo Switch, BlazBlue : Cross Tag Battle totalise plus de 450 000 exemplaires dans le monde. C'est en effet ce qu'annonce Arc System Works sur son blog officiel , en précisant que le chiffre tient compte à la fois des exemplaires distribués et des ventes digitales. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle qu'une version arcade est sortie au Japon l'année dernière, et qu'elle introduisait des nouveaux personnages et des ajustements de gameplay qui, par la suite, ont été déployés sur les autres machines.Pour célébrer dignement le deuxième anniversaire de BlazBlue : Cross Tag Battle, le studio japonais propose tout tas de promotions - chez nous, seul l'eShop en bénéficie a priori. Ainsi, jusqu'au 14 juin, le jeu coûte 13,99€ au lieu de 19,99€, sans oublier la mise à jour payante 2.0 (12,49€ au lieu de 24,99€) et ses 9 combattants additionnels.