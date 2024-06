Beyond Good & Evil de retour avec une édition 20th Anniversary Edition

Ubisoft va faire revivre Beyond Good & Evil le temps d'un anniversairen, le sien, celui de ses 20 ans, et qui nous rappelle que ce jeu n'a pas eu le succès qu'il mérite. Le 25 juin prochain donc, une édition 20è anniversaire verra le jour sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et c'est à l'occasion de l’événement Limited Run Games que l'annonce a été prononcée, révélant en plus la commercialisation d'une édition collector, dont les précommandes seront ouvertes le 12 juillet prochain. Affichage en 4K, framerate à 60 images par seconde, des améliorations telles que la sauvegarde automatique, la possibilité de zapper les cinématiques, de jouer à la manette ou au clavier-souris, et la sauvegarde croisée sur toutes les plateformes, un mode Speedrun, plus de 20 nouveaux Succès à débloquer, des illustrations inédites, des vidéos des coulisses aussi, il faut bien donner envie d'acheter ce Beyond Good & Evil - 20Anniversary dont la sortie est fixée au 25 juin prochain. On a même droit à un trailer et des images.