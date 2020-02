Assassin's Creed Syndicate : le jeu offert sur l'Epic Games Store à partir de demain

Ubisoft annonce qu'à partir de demain 17 heures, Assassin's Creed Syndicate sera offert aux joueurs disposant d'un compte sur l'Epic Games Store, sachant que ça ne concerne que la version de base du jeu. En attendant, on vous suggère d'aller récupérer rapidement les jeux de la semaine qui ne seront plus disponibles dès ce soir, à savoir Kingdom Come : Deliverance et Aztez.



Pour plus de précisions sur Assassin's Creed Syndicate, on vous conseille d'aller jeter un oeil à notre test en ayant bien à l'esprit que depuis, de nombreux patchs ont été déployés.