Assassin's Creed Nexus VR : on va jouer 3 assassins dans 3 époques différentes, le gameplay expliqué

Alors que la VR s'éloigne petit à petit du grand public, les amoureux de réalité virtuelle vont pouvoir compter sur l'arrivée d'Assassin's Creed Nexus VR pour tenter de relancer un intérêt autour de cette technologie. Dans une longue vidéo postée par Ubisoft, on apprend ce qui nous attend dans ce jeu développé par Red Storm Entertainment. David Votypka, directeur créatif et Olivier Palmieri, game director, nous expliquent qu'il sera possible de jouer trois assassins jsur 3 époques distinctes, à savoir la Renaissance italienne avec Ezio, la Grèce antique avec Kassandra et enfin l'Amérique coloniale de Connor. On va évidemment retrouver tous les ingrédients d'un jeu Assassin's Creed : le Parkour, la grimpette, les combats à l'épée, l'assassinat en infiltration et bien sûr le saut de la foi. Bien sûr, toutes ces features prennent un autre sens et une autre vie en VR, puisque le joueur doit mimer chacun des gestes. De quoi faire son exercice quotidien tout en restant devant son téléviseur. Enfin, sachez que des options de confort ont été mis en place par les développeurs afin d'éviter les risque de cinétose, avec un mode téléportation et un mode parkour automatisé.



La sortie d'Assassin's Creed Nexus VR est attendue pour le 16 novembre prochain sur Meta Quest 2 et 3.