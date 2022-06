Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr : 4 ans après sa sortie, le jeu va arriver sur Xbox Series et PS5

Disponible depuis 2018 sur PC, Xbox One et PS4, Warhammer 40.000 Inquisitor - Martyr va avoir droit à une seconde vie sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. C'est en effet ce qu'ont annoncé Nacon et Neocore Games lors du Warhammer Skulls Showcase organisé par Games Workshop, en précisant que cette mouture next-gen aurait bien évidemment droit à quelques améliorations. Naturellement, c'est surtout au niveau visuel que les retouches seront perceptibles, puisque l'on parle de 4K native, d'une meilleure résolution pour les textures, ainsi que d'ombres et d'une physique remaniées. Sur PS5, les fonctionnalités de la DualSense seront exploitées, et n'oublions pas de signaler le multijoueur cross-gen.Côté contenu, cette version permettra également d'accéder à la nouvelle classe Sororitas (une Inquisitrice issue de l’Adepta Sororitas) annoncée l'année dernière. Elle devrait être déployée après le lancement du jeu qui, lui, est prévu pour 2022 sans la moindre précision supplémentaire.