Stellar Blade 2 : le jeu est officiellement en développement actif, les Coréens de Shift Up visent 2027

Stellar Blade a été l’une des révélations de l'année 2024 (il est pari avec un joli 17/20 sur Jeuxactu). Nouvelle propriété intellectuelle signée Shift Up, le jeu a frappé par ses combats nerveux, son univers post-apocalyptique immersif et une héroïne, Eve, qui n’a pas manqué de faire parler d’elle, grâce évidemment à un character design pour le moins audacieux. Mais au-delà du simple effet visuel, ce premier opus a su imposer son style : gameplay carré, boss fights intenses, bande-son mémorable et contenu généreux, capable de retenir les joueurs pendant de longues heures. Et aujourd’hui, Shift Up confirme officiellement que Stellar Blade 2 est en développement actif, c’est officiel. Dans son dernier rapport financier, le studio précise que la suite héritera de l’action trépidante du premier jeu tout en élargissant son univers et en peaufinant son gameplay.





Le studio a également annoncé que la sortie pourrait intervenir d’ici 2027, et envisage même un portage sur Switch 2 du premier épisode, ce qui montre une volonté d’étendre la visibilité de la franchise sur plusieurs plateformes. Le premier opus a séduit non seulement par son univers et son action, mais aussi par son approche accessible des combats de boss et par une narration qui accroche immédiatement. Ce sont des éléments clés qui, bien exploités, peuvent faire de la suite un incontournable du genre. La promesse de Shift Up est ambitieuse, avec plus de profondeur dans l’univers, un gameplay optimisé et une expérience plus cinématique, sans renoncer à l’action nerveuse qui a fait le succès du premier jeu. On espère aussi que Eve bénéficiera d'un personnalité plus intéressante aussi.



