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Predator Helios Neo AI : du RTX 5080 dans un châssis de moins de 19 mm, voici les nouveaux laptop de chez Acer.

Predator Helios Neo AI : du RTX 5080 dans un châssis de moins de 19 mm, voici les nouveaux laptop de chez Acer.

Acer est de retour avec une grosse mise à jour de sa gamme laptop gaming, à savoir les Predator Helios Neo 16S AI, Predator Helios Neo 16 AI et Predator Helios Neo 18 AI, et l'objectif est simple : rapprocher au maximum les perfs d’un ordi portable de celles d’un PC fixe, avec du matos très haut de gamme et beaucoup d’IA intégrée partout dans la machine. L’annonce a été faite depuis Taipei il y a quelqes semaines, et on est sur des machines qui embarquent les nouveaux processeurs Intel Core Ultra série 200HX Plus et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, donc clairement du gros matos pour faire tourner les jeux récents en haute qualité, avec des performances pensées pour rester stables même sur les grosses sessions.

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Le modèle le plus fin, le Predator Helios Neo 16S AI, joue la carte de la mobilité avec un châssis ultra fin (moins de 18,9 mm) mais sans sacrifier l’écran, puisqu’on a une dalle OLED HDR en 240Hz avec un temps de réponse de 1ms, donc très réactif pour le jeu vidéo. Le Predator Helios Neo 16 AI, quant à lui, reste un peu plus équilibré, avec des performances solides, du bon refroidissement et surtout une connectique bien complète avec Thunderbolt 4 et Ethernet Intel Killer, ce qui le rend assez polyvalent pour jouer, streamer ou bosser sans trop se poser de questions. Et au-dessus, on a le Predator Helios Neo 18 AI, le gros modèle 18 pouces, pensé pour le confort visuel, avec un écran 240Hz, et un traitement anti-reflet pour garder une image visible même dans des pièces lumineuses.

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Globalement, Acer insiste aussi pas mal sur les fonctions IA intégrées, avec des outils qui gèrent les performances, les ventilateurs, mais aussi la voix et la vidéo en jeu ou en stream, histoire de rendre l’expérience plus fluide sans que l’utilisateur ait à tout régler manuellement. Chacun de ces modèles sera disponible en Europe à partir de juin 2026, et on sera là pour tester certains modèles.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 avril 2026
16:50


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