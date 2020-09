Oddworld New ‘n’ Tasty : le jeu daté sur Nintendo Switch, un trailer en prime

Annoncée cet été, la version Nintendo Switch d'Oddworld : New ‘n’ Tasty sera disponible à partir du 27 octobre prochain. C'est Microids qui l'annonce dans un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer. Si le jeu ne pourra pas être précommandé via l'eShop avant le 13 octobre, les plus impatients ont tout de même la possibilité de le faire dès maintenant en s'adressant aux revendeurs participants. A noter qu'une édition limitée est proposée : elle contient le jeu en version physique, une jaquette lenticulaire exclusive, un porte-clé et des stickers.Pour mémoire, Oddworld : New ‘n’ Tasty est un remake du tout premier épisode sorti en 1997 sur PSone. Une autre vie.