Pour la première fois de son histoire, la franchise emblématique Microsoft Flight Simulator s’apprête à rejoindre l’écosystème PlayStation. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Microsoft a décidé d'arrêter les exclusivités sur ses machines pour multiplier les ventes, mais voir un jeu baptisé Microsoft sur une console PlayStation, ça fait toujours quelque chose. Cela dit, ce Microsoft Flight Simulator 2024 sortira sur PS5 et PS5 Pro le 9 décembre prochain, avec une compatibilité annoncée pour le PS VR2 en 2026 via une mise à jour gratuite. Bien sûr, la version PS5 exploitera pleinement les fonctionnalités immersives de la manette DualSense avec gâchettes adaptatives sensibles à la vitesse et au type de surface, communications ATC retransmises par le haut-parleur intégré, contrôles gyroscopiques et pavé tactile personnalisable.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Microsoft Flight Simulator 2024 atterrira sur PS5 juste avant Noël, nouvelles images" /> <meta itemprop="description" content="Pour la première fois de son histoire, la franchise emblématique Microsoft Flight Simulator s’apprête à rejoindre l’écosystème PlayStation. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Microsoft a décidé d'arrêter les exclusivités."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/i/microsoft-flight-simulator-2024/vv/microsoft-flight-simulato-68d6abd7ce3a7.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/microsoft-flight-simulator-2024-atterrira-sur-ps5-juste-avant-noel-nou-131243.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37195.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/i/microsoft-flight-simulator-2024/vv/microsoft-flight-simulato-68d6abd7ce3a7.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Pour la première fois de son histoire, la franchise emblématique Microsoft Flight Simulator s’apprête à rejoindre l’écosystème PlayStation. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Microsoft a décidé d'arrêter les exclusivités."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M23S" />

Cette édition PS5 inaugurera aussi un système de carrière pensé pour guider les néophytes et offrir aux vétérans une progression riche à travers des missions de lutte contre les incendies, des opérations de secours, des constructions aériennes, une agriculture ou encore un transport de passagers. Les pilotes pourront aussi relever des défis d’atterrissage, participer à des rallyes aériens ou s’affronter dans la Challenge League. À côté de cette approche compétitive, le simulateur propose également des vols plus contemplatifs, axés sur l’exploration, la photographie aérienne ou l’observation de la faune. Côté contenu, il faut s'attendre à plus de 125 aéronefs ultra-détaillés, avec une gamme complète d’appareils tels que des ULM, avions légers, hélicoptères, eVTOL, jets privés, avions de ligne, avions militaires de transport et même chasseurs. Les joueurs pourront explorer plus de 40 000 aéroports, 60 000 héliports et les sept continents avec un niveau de détail photoréaliste, en solo ou en multijoueur, avec un trafic aérien calqué sur la réalité.





























