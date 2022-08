Life is Strange Arcadia Bay Collection : la compilation sur Nintendo Switch tient sa date de sortie

En attendant de relancer la franchise avec un épisode flambant neuf, de nouveaux personnages et une histoire inédite, Square Enix nous révèle enfin la date de sortie de Life is Strange : Arcadia Bay Collection. Pour celles et ceux qui ont loupé son annonce, sachez qu'il s'agit d'une compilation regroupant les jeux Life is Strange : Remastered et Life is Strange Before the Storm Remastered sur Nintendo Switch. En effet, la console hybride de Nintendo n'avait pas eu le droit à une sortie en bonne et due forme à l'époque, même si ces nouveaux joueurs devront composer avec des graphismes downgradés (c'est flagrant sur la bande annonce) et de l'aliasing présent comme jamais. Pour le reste, l'expérience devrait être identique et c'est le 27 septembre prochain que cette compilation sera disponible.

La collection Life is Strange Arcadia Bay Collection inédite inclut :

Deux jeux complets

Des personnages et environnements aux graphismes remastérisés, améliorés et optimisés pour Nintendo Switch