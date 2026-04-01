Le studio coréen Shift Up (Stellar Blade) rachète Unbound, le studio japonais de Shinji Mikami (Resident Evil)

Dans ce déluge de fake news liées à la journée du 1er avril, le studio sud-coréen Shift Up a décidé de faire une annonce on ne peut plus officielle et surtout totalement inattendue : le rachat du studio Unbound, fondé par Shinji Mikami, le créateur de la série Resident Evil. Ouais, rien, que ça. A travers un communiqué de presse et des interventions des personnes concernées sur Twitter, les créateurs de Stellar Blade ont visiblement envie de passer à l'étape suivante, et l'acquisition du jeune studio Unbound (né en 2022) est une étape vers le succès encore plus international.



Le PDG de SHIFT UP, Hyung-Tae Kim, a déclaré : "Je trouve particulièrement significatif d’unir nos forces avec UNBOUND, qui rassemble une équipe de développement de classe mondiale dirigée par Shinji Mikami », avant d'ajouter « Cette acquisition nous permettra d’offrir la meilleure expérience de jeu aux utilisateurs du monde entier et de renforcer davantage la compétitivité mondiale de SHIFT UP en matière de développement."



Shinji Mikami, PDG d’UNBOUND, a déclaré : « Je suis très heureux de collaborer avec Hyung-Tae Kim et l’ensemble des employés de SHIFT UP ». Il a ajouté par la suite : "Je perçois une forte synergie avec M. Kim, qui est lui aussi un créateur actif, et je pense que c’est un partenariat idéal qui nous permettra de nous concentrer sur la créativité. Nous ferons de notre mieux pour créer des jeux amusants afin de répondre aux attentes de nos fans, en travaillant comme une seule et même équipe."







Mais derrière le côté business de cette affaire, il y a une envie de rapprochement artistique et humaine entre Hyung-Tae Kim, le PDG de Shift Up et Shinji Mikami, l'ancienne figure de proue de Capcom. On apprend en effet que les deux profils se comprennent sans trop avoir besoin d’en faire des tonnes. Et puis, il y a aussi le fait que Shift Up, qui est maintenant coté en bourse, cherche clairement à changer de dimension et à ne plus être vu uniquement comme un studio capabole de faire que des jeux mobiles. Et de l’autre, Shinji Mikami, qui montre encore une fois qu’il n’a jamais vraiment été du genre à avancer complètement seul très longtemps ; on l’avait déjà vu avec Tango Gameworks, qui avait rapidement rejoint Bethesda à ses débuts. Du coup, ce rachat ressemble surtout à un rapprochement win-win et ce qu'ils peuvent s’apporter mutuellement. Lle studio Unbound, encore jeune et en pleine montée en puissance, a clairement besoin de moyens pour suivre ses ambitions, tandis que Shift Up a besoin quant à lui de crédibilité et d’expérience sur des projets AAA pour s’imposer durablement sur console et PC. Et en récupérant Unbound, ils se donnent les moyens d’accélérer ce virage, de produire plus, mais surtout de produire différemment, avec une vraie ambition internationale. Espérons que ce mariage perdure aussi longtemps que possible.















