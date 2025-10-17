Dead Space 4 : Glen Schofield profite du rachat d'EA par l'Arabie Saoudite pour retenter sa chance

Glen Schofield n’en a pas fini avec l’espace, ni avec les nécromorphes. Le papa du Dead Space original (le vrai, celui de 2008, pas le remake de 2023) a récemment déclaré qu’il “faisait des appels” pour tenter de donner vie à Dead Space 4. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il tente sa chance, mais avec le rachat en cours d'Electronic Arts par l'Arabie Saoudite, il espère que son appel aboutisse à quelque chose cette fois-ci. Parce que oui, souvenez-vous, il y a presque un an, Glen Schofield révélait qu’EA avait dit non à un Dead Space 4. Un refus sec, malgré le culte toujours intact autour de la saga, d'autant que le remake signé EA Motive n’a pas atteint les objectifs de vente, ce qui a visiblement refroidi les ardeurs de tout le monde. Mais Glen Schofield ne lâche pas l’affaire. Dans une interview accordée à IGN, il affirme avoir plusieurs idées prêtes à partir, et l’une d’elles, c’est Dead Space 4. "Le fait qu’EA ait été racheté ouvre peut-être une porte. Je passe déjà des coups de fil." L'homme raconte aussi sa dernière visite chez EA, un échange pour le moins glacial : “Je leur ai dit : je peux reformer l’équipe, récupérer les modèles de Motive, et vous faire économiser 30 à 40 millions sur le projet que j’ai en tête. Et ils ont dit : ‘non’.” Ambiance.





Pourtant, Schofield garde espoir. Le récent rachat d’EA (estimé à 55 milliards de dollars) pourrait rebattre les cartes. “Je suis plus optimiste, car quelqu’un de nouveau pourrait récupérer la licence Dead Space”, dit-il. Il faut dire que Mohamed Ben Salmane a lancé plusieurs projets, notamment du côté de SNK qui n'ont pas forcément vocation à percer auprès du grand public, et avec avec ce la couronne saoudienne aux fincences, Schofield peut espérer qu'on redonne une chance à l’horreur spatiale. Nous, on est pour. Surtout que son Callisto Protocol nous a prouvé qu'il avait encore de belles idées dans la cabosse.



