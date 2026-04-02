On l'avait presque oublié, mais c'est bien aujourd'hui que sort Darwin’s Paradox, ce jeu d’action-aventure-plateforme développé par le studio français ZDT Studio, qui mise clairement sur une proposition originale : incarner un poulpe. On incarne en effet Darwin, un poulpe arraché à son environnement naturel et balancé dans un monde dominé par une étrange organisation, UFOOD INC., avec en toile de fond un plan de domination globale. Le jeu se distingue par son univers délirant, son humour cartoon des années 50 et des environnements variés qui rappellent Ratchet & Clank ou Little Nightmares. Côté gameplay, Darwin’s Paradox mise sur des mécaniques simples mais bien exploitées, comme déplacer des objets, se camoufler, cracher de l’encre et interagir avec l’environnement, parfois via des variations temporaires pour renouveler le rythme. Le jeu jouit aussi d'une direction artistique soignée, un level design malin et des moments de pur amusement visuel. Notre test arrive bientôt !
Darwin’s Paradox, le jeu français où l'on incarne un poulpe, sort aujourd'hui : voici son trailer de lancement
On l'avait presque oublié, mais c'est bien aujourd'hui que sort Darwin’s Paradox, ce jeu d’action-aventure-plateforme développé par le studio français ZDT Studio, qui mise clairement sur une proposition originale : incarner un poulpe. On incarne en effet Darwin, un poulpe arraché à son environnement naturel et balancé dans un monde dominé par une étrange organisation, UFOOD INC., avec en toile de fond un plan de domination globale. Le jeu se distingue par son univers délirant, son humour cartoon des années 50 et des environnements variés qui rappellent Ratchet & Clank ou Little Nightmares. Côté gameplay, Darwin’s Paradox mise sur des mécaniques simples mais bien exploitées, comme déplacer des objets, se camoufler, cracher de l’encre et interagir avec l’environnement, parfois via des variations temporaires pour renouveler le rythme. Le jeu jouit aussi d'une direction artistique soignée, un level design malin et des moments de pur amusement visuel. Notre test arrive bientôt !
Jeu : Action/P-F
Développeur : Konami
2 Avr 2026
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