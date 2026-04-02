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Darwin’s Paradox, le jeu français où l'on incarne un poulpe, sort aujourd'hui : voici son trailer de lancement

Darwin’s Paradox, le jeu français où l'on incarne un poulpe, sort aujourd'hui : voici son trailer de lancement

On l'avait presque oublié, mais c'est bien aujourd'hui que sort Darwin’s Paradox, ce jeu d’action-aventure-plateforme développé par le studio français ZDT Studio, qui mise clairement sur une proposition originale : incarner un poulpe. On incarne en effet Darwin, un poulpe arraché à son environnement naturel et balancé dans un monde dominé par une étrange organisation, UFOOD INC., avec en toile de fond un plan de domination globale. Le jeu se distingue par son univers délirant, son humour cartoon des années 50 et des environnements variés qui rappellent Ratchet & Clank ou Little Nightmares. Côté gameplay, Darwin’s Paradox mise sur des mécaniques simples mais bien exploitées, comme déplacer des objets, se camoufler, cracher de l’encre et interagir avec l’environnement, parfois via des variations temporaires pour renouveler le rythme. Le jeu jouit aussi d'une direction artistique soignée, un level design malin et des moments de pur amusement visuel. Notre test arrive bientôt !



Darwin’s Paradox

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 2 avril 2026
12:10


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Darwin’s Paradox : un jeu de plateforme où l'on incarne un poulpe, et c'est français ! Parmi les nombreux AAA du State of Play du 12 février 2025, il est un jeu de plateforme qui a su se distinguer. Il s'agit de Darwin’s Paradox, un jeu de plateforme et d'infiltration qui se distingue par la nature de son personnage 13/02/2025, 11:32



Darwin’s Paradox

Jeu : Action/P-F
Développeur : Konami
2 Avr 2026
2 Avr 2026
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