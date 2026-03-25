Bruce Lee revient dans HITMAN World of Assassination avec la mission “The Infiltrator” et quelques changements

Que les fans de Bruce Lee se réjouisse, le plus grand artiste martial de tous les temps fait son grand retour dans Hitman World of Assassination, à travers la mission “The Infiltrator” qui était sortie en septembre 2025. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez qu'elle est jouable gratuitement jusqu’au 26 avril prochain. Dans cette mission, Bruce Lee endosse le rôle de l’Agent Lee, un allié clé de l’Agent 47, avec pour mission d'infiltrer le Concord Union, un syndicat criminel redoutable basé à Hong Kong, et participer à un tournoi secret d’arts martiaux organisé à l’hôtel Himmapan à Bangkok. Mais l’Agent Lee ne pourra pas se contenter de donner ses meilleurs kicks, il devra combiner infiltration, stratégie et réflexes pour aider Code 47 à découvrir le chef suprême du syndicat.
Une mission enrichie et revisitée
Cette réédition de “The Infiltrator” n’est pas qu’un simple retour nostalgique et opportunistes, puisque IO Interactive a profité de l’occasion pour améliorer certains aspects de la mission originale, avec des surprises en sus.
Patch Notes “The Infiltrator” avec Bruce Lee
Niveau et conception des missions
Patience est une vertu
Correction d’un bug où l’Agent Lee ne reprenait pas sa routine après avoir atteint les membres du Concord assis à la table du bar lors de sa première boucle.
Jugement silencieux
Résolution d’un problème où l’Agent 47, déguisé en juge, ne prononçait aucune réplique si le Leader était absent lors du combat final contre l’Agent Lee.
Interférence du juge
Correction d’un bug où parler au juge pour remplacer l’Agent Lee dans un combat empêchait parfois le duel de démarrer, notamment si l’adversaire d’Agent Lee était déjà sur le tapis.
Erreur de jugement
Le juge prononçait parfois la mauvaise réplique si le Leader était absent lors du combat. Ce problème est corrigé.
Mode Dieu
Résolution d’un bug où remplacer l’Agent Lee à un moment précis faisait que l’Agent 47 combattait télépathiquement, invulnérable pendant toute la durée du combat.
Memento
Le Leader suspendait sa routine après avoir prononcé une réplique spécifique : le problème est corrigé.
Silencieux mais mortel
Correction d’un bug où Xiang Zen Weisheng ne parlait pas avec ses coéquipiers.
Je demande une revanche !
Les combats du tournoi se répétaient si un combattant était empoisonné après avoir été déclaré vainqueur, mais que l’adversaire restait sur le tapis. Ce bug est résolu.
Inspecteur sanitaire
Zen refusait de manger le poisson Fugu si Agent 47 préparait le plat alors qu’un autre PNJ se trouvait derrière le comptoir. Problème corrigé.
Remplacement en duo
Correction d’un bug permettant à l’Agent 47 de remplacer l’Agent Lee dans l’arène même après le début du combat.
Attente du bon moment
Le juge répétait indéfiniment une réplique si le Leader ou l’Agent Lee n’étaient pas présents au combat final. Résolu.
Recette non suivie
Zen ne demandait pas le Fugu si Agent 47 gérait le buffet. Bug corrigé.
Rematch
Le Leader ne combattait pas l’Agent Lee après avoir battu Xiao Hu en finale. Problème résolu.
On vous a entendu la première fois
Deux membres du personnel de cuisine répétaient les mêmes dialogues sur le Fugu quand Agent 47 était proche. Correction effectuée.
Éloges silencieux
Certaines répliques du Leader étaient manquantes lors de la vérification des tributs dans sa chambre. Résolu.
Yin et Yin
L’antidote paralysant utilisait les mêmes icônes que le poison paralysant malgré un format de pilules. Problème corrigé.
Voix dissociées
Certains PNJ réagissaient aux combats ou distractions avec des voix incohérentes. Résolu.
Serveur efficace
Appuyer trop vite pour servir un PNJ après avoir empoisonné une boisson pouvait provoquer un blocage temporaire. Résolu.
Je suis épuisé !
Disqualifier un participant pendant son coup final bloquait l’adversaire KO, empêchant la progression du tournoi. Bug corrigé.
Mauvais endroit, mauvais moment
Le tournoi se bloquait si Agent 47 se trouvait sur le tapis alors que Lee combattait. Résolu.
Indice manquant
Le prompt pour officier comme juge ne s’affichait pas si 47 n’avait pas de déguisement valide. Résolu.
Triche de match
Le tournoi se stoppait si un participant était tué en cours de match. Bug corrigé.
Évasion réussie
Agent 47 n’était pas reconnu comme hostile par les membres du Concord Union lorsqu’il était déguisé en captif. Problème corrigé.
L’intrus
Agent 47 était considéré comme intrus dans l’aile nord, quel que soit son déguisement. Les règles ont été mises à jour.
Encore une place ?
Les PNJ commençaient à soulever des poids sur un banc alors qu’un corps était dessus. Résolu.
Trop malin !
Les PNJ glissaient sur une banane pendant le combat avec Bruce Lee, bloquant le tournoi. Résolu.
Gameplay et mécaniques
- Bench press : l’installation ne tuait pas toujours le PNJ. Corrigé.
- Statut de témoin inconscient : knock-out supprimait parfois le statut de témoin à tort. Résolu.
- Dispositifs audio et explosifs : maintenant correctement pris en compte et invisibles quand nécessaire.
- Lancer d’objets devant un mur corrigé pour éviter qu’ils partent n’importe où.
- Fusillade à distance : les PNJ ne découvrent plus automatiquement la responsabilité de l’Agent 47.
UI / Interface
- Barres de santé et temps corrigées pour toutes les résolutions.
- Liens d’inventaire sur les boutons de souris 4 et 5 corrigés.
- Sous-titres manquants ajoutés, descriptions et objectifs traduits.
PC / VR
- Résolution dynamique et artefacts corrigés en VR.
- Problèmes de laser et précision ajustés.
- Chutes d’ATV ou objets invisibles corrigés.
Graphismes et environnement
- Éclairage, tissus et objets dans le monde ajustés pour plus de réalisme.
- Les PNJ ne flottent plus dans les airs après certaines actions.
- Caméras et collisions en VR optimisées pour éviter les bugs.
Freelancer & Missions secondaires
- Problèmes d’objets manquants et d’interactions avec le terminal ou le coffre résolus.
- Les objectifs liés aux armes et gadgets fonctionnent désormais correctement.
- Les missions commencent au bon moment, sans risque de mort ou d’alerte intempestive.
Performance et stabilité
- Les chutes de FPS et crashs sur certaines cartes corrigés.
- Problèmes spécifiques Intel Arc A750 résolus avec drivers à jour.