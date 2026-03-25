Bruce Lee revient dans HITMAN World of Assassination avec la mission “The Infiltrator” et quelques changements

Que les fans de Bruce Lee se réjouisse, le plus grand artiste martial de tous les temps fait son grand retour dans Hitman World of Assassination, à travers la mission “The Infiltrator” qui était sortie en septembre 2025. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez qu'elle est jouable gratuitement jusqu’au 26 avril prochain. Dans cette mission, Bruce Lee endosse le rôle de l’Agent Lee, un allié clé de l’Agent 47, avec pour mission d'infiltrer le Concord Union, un syndicat criminel redoutable basé à Hong Kong, et participer à un tournoi secret d’arts martiaux organisé à l’hôtel Himmapan à Bangkok. Mais l’Agent Lee ne pourra pas se contenter de donner ses meilleurs kicks, il devra combiner infiltration, stratégie et réflexes pour aider Code 47 à découvrir le chef suprême du syndicat.





Une mission enrichie et revisitée

Cette réédition de “The Infiltrator” n’est pas qu’un simple retour nostalgique et opportunistes, puisque IO Interactive a profité de l’occasion pour améliorer certains aspects de la mission originale, avec des surprises en sus.









Patch Notes “The Infiltrator” avec Bruce Lee

Niveau et conception des missions

Patience est une vertu

Correction d’un bug où l’Agent Lee ne reprenait pas sa routine après avoir atteint les membres du Concord assis à la table du bar lors de sa première boucle.

Jugement silencieux

Résolution d’un problème où l’Agent 47, déguisé en juge, ne prononçait aucune réplique si le Leader était absent lors du combat final contre l’Agent Lee.

Interférence du juge

Correction d’un bug où parler au juge pour remplacer l’Agent Lee dans un combat empêchait parfois le duel de démarrer, notamment si l’adversaire d’Agent Lee était déjà sur le tapis.

Erreur de jugement

Le juge prononçait parfois la mauvaise réplique si le Leader était absent lors du combat. Ce problème est corrigé.

Mode Dieu

Résolution d’un bug où remplacer l’Agent Lee à un moment précis faisait que l’Agent 47 combattait télépathiquement, invulnérable pendant toute la durée du combat.

Memento

Le Leader suspendait sa routine après avoir prononcé une réplique spécifique : le problème est corrigé.

Silencieux mais mortel

Correction d’un bug où Xiang Zen Weisheng ne parlait pas avec ses coéquipiers.

Je demande une revanche !

Les combats du tournoi se répétaient si un combattant était empoisonné après avoir été déclaré vainqueur, mais que l’adversaire restait sur le tapis. Ce bug est résolu.

Inspecteur sanitaire

Zen refusait de manger le poisson Fugu si Agent 47 préparait le plat alors qu’un autre PNJ se trouvait derrière le comptoir. Problème corrigé.

Remplacement en duo

Correction d’un bug permettant à l’Agent 47 de remplacer l’Agent Lee dans l’arène même après le début du combat.

Attente du bon moment

Le juge répétait indéfiniment une réplique si le Leader ou l’Agent Lee n’étaient pas présents au combat final. Résolu.

Recette non suivie

Zen ne demandait pas le Fugu si Agent 47 gérait le buffet. Bug corrigé.

Rematch

Le Leader ne combattait pas l’Agent Lee après avoir battu Xiao Hu en finale. Problème résolu.

On vous a entendu la première fois

Deux membres du personnel de cuisine répétaient les mêmes dialogues sur le Fugu quand Agent 47 était proche. Correction effectuée.

Éloges silencieux

Certaines répliques du Leader étaient manquantes lors de la vérification des tributs dans sa chambre. Résolu.

Yin et Yin

L’antidote paralysant utilisait les mêmes icônes que le poison paralysant malgré un format de pilules. Problème corrigé.

Voix dissociées

Certains PNJ réagissaient aux combats ou distractions avec des voix incohérentes. Résolu.

Serveur efficace

Appuyer trop vite pour servir un PNJ après avoir empoisonné une boisson pouvait provoquer un blocage temporaire. Résolu.

Je suis épuisé !

Disqualifier un participant pendant son coup final bloquait l’adversaire KO, empêchant la progression du tournoi. Bug corrigé.

Mauvais endroit, mauvais moment

Le tournoi se bloquait si Agent 47 se trouvait sur le tapis alors que Lee combattait. Résolu.

Indice manquant

Le prompt pour officier comme juge ne s’affichait pas si 47 n’avait pas de déguisement valide. Résolu.

Triche de match

Le tournoi se stoppait si un participant était tué en cours de match. Bug corrigé.

Évasion réussie

Agent 47 n’était pas reconnu comme hostile par les membres du Concord Union lorsqu’il était déguisé en captif. Problème corrigé.

L’intrus

Agent 47 était considéré comme intrus dans l’aile nord, quel que soit son déguisement. Les règles ont été mises à jour.

Encore une place ?

Les PNJ commençaient à soulever des poids sur un banc alors qu’un corps était dessus. Résolu.

Trop malin !

Les PNJ glissaient sur une banane pendant le combat avec Bruce Lee, bloquant le tournoi. Résolu.

Gameplay et mécaniques

Bench press : l’installation ne tuait pas toujours le PNJ. Corrigé.

Statut de témoin inconscient : knock-out supprimait parfois le statut de témoin à tort. Résolu.

Dispositifs audio et explosifs : maintenant correctement pris en compte et invisibles quand nécessaire.

Lancer d’objets devant un mur corrigé pour éviter qu’ils partent n’importe où.

Fusillade à distance : les PNJ ne découvrent plus automatiquement la responsabilité de l’Agent 47.

UI / Interface

Barres de santé et temps corrigées pour toutes les résolutions.

Liens d’inventaire sur les boutons de souris 4 et 5 corrigés.

Sous-titres manquants ajoutés, descriptions et objectifs traduits.

PC / VR

Résolution dynamique et artefacts corrigés en VR.

Problèmes de laser et précision ajustés.

Chutes d’ATV ou objets invisibles corrigés.

Graphismes et environnement

Éclairage, tissus et objets dans le monde ajustés pour plus de réalisme.

Les PNJ ne flottent plus dans les airs après certaines actions.

Caméras et collisions en VR optimisées pour éviter les bugs.

Freelancer & Missions secondaires

Problèmes d’objets manquants et d’interactions avec le terminal ou le coffre résolus.

Les objectifs liés aux armes et gadgets fonctionnent désormais correctement.

Les missions commencent au bon moment, sans risque de mort ou d’alerte intempestive.

Performance et stabilité