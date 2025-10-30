Astérix & Obélix Mission Babylone : Microids nous montre du gameplay le jour de la sortie du jeu

Annoncé fin juillet 2025, Astérix & Obélix Mission Babylone n'avait pas donné signe de vie depuis, tout juste savait-on que le jeu allait arriver le 30 octobre 2025. Et justement, en ce jour de sortie, Microids nous propose de découvrir le trailer de lancement, dans lequel on peut enfin découvrir du gameplay pour la première fois. L'occasion de constater qu'on a affaire à un jeu d'action/plateforme en scrolling horizontal coloré et qui s'annonce sympathique à jouer. On sait d'ailleurs que le jeu sera structuré autour de quatre mondes distincts, chacun avec des mécaniques propres et une identité visuelle marquée. L'idée derrière ça est d’introduire des variations de gameplay, des puzzles à résoudre, sans oublier des combats contre des boss, tout en favorisant la rejouabilité des niveaux, sachant qu'on peut évidemment y jouer à deux en local. Idem pour les environnements qui nous feront voyager, entre désert brûlant aux recoins de Babylone. D'ailleurs, l'histoire du jeu met en scène un scénario inédit : sauver le roi Monipehni des griffes du mage Embrouillahmini, tout en infligeant la traditionnelle raclée aux légionnaires romains. Astérix & Obélix Mission Babylone est disponible depuis aujourd'hui.
Astérix & Obélix Mission Babylone
