Absolum : le succès du jeu ne sauve pas Supamonks de la liquidation

Alors que le beat ’em all roguelike Absolum s’est imposé comme l’un des succès récents de l’éditeur français DotEmu, la situation est bien plus sombre du côté de son partenaire artistique. Le studio Supamonks, en charge de toute la direction visuelle du jeu, a été placé en liquidation judiciaire. Un coup de tonnerre qui intervient malgré des ventes estimées à plus de 500 000 exemplaires. Sorti en octobre 2025, Absolum avait pourtant bénéficié d’un excellent accueil critique et commercial, confirmant le savoir-faire de DotEmu dans le domaine du jeu d’action en 2D. Si la conception et le développement technique ont été assurés par Guard Crush Games, Supamonks occupait un rôle central dans l’identité du projet, en réalisant l’ensemble de la direction artistique et des animations. C’est justement cette collaboration qui rend la situation actuelle particulièrement délicate, car d’après les informations relayées par plusieurs sources, le studio Supamonks aurait été placé en liquidation judiciaire le 24 juin 2026 par décision du tribunal de commerce de Créteil. Une issue brutale pour un partenaire pourtant fortement impliqué dans la création de la nouvelle licence de DotEmu.









Dans la foulée du succès commercial du jeu, l’éditeur avait même commencé à envisager l’expansion de la propriété intellectuelle Absolum, avec notamment la production d’une série animée en partenariat avec Supamonks. Le studio devait jouer un rôle clé dans cette adaptation, en capitalisant sur son travail artistique déjà largement salué dans le jeu. Pour l’heure, les causes exactes de cette liquidation ne sont pas détaillées publiquement, et l’avenir des équipes comme celui des projets associés reste incertain. Encore un autre studio qui essuie les plâtres d'une industrie en profonde crise...



