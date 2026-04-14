LG OLED 2026 : la marque fait évoluer ses téléviseurs en écrans gaming ultra-performants

LG vient de présenter sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED 2026, et s'il y a bien une chose qui saute aux yeux, c'est que l’accent est clairement mis sur un point précis : le gaming. Oui, les nouveaux modèles ne se contentent plus d’être des TV “cinéma premium”, ils sont pensés comme de vrais écrans de jeu haut de gamme, capables de rivaliser avec les meilleurs moniteurs gaming du marché, avec une approche beaucoup plus agressive sur la fluidité, la latence et les fonctions dédiées aux joueurs. Au centre de cette nouvelle génération, on retrouve les modèles LG OLED evo G6, LG OLED evo C6 et LG OLED evo W6, tous propulsés par la nouvelle techno maison "Hyper Radiant Color" et surtout par une grosse montée en puissance côté gaming, avec l'envie d'offrir une expérience console et PC ultra fluide, ultra réactive, et exploiter pleinement les machines nouvelle génération.









En effet, LG ne cache pas sa stratégie, qui est de faire de ses TV OLED 2026 une référence absolue pour les joueurs, dans un contexte où les consoles actuelles et les PC haut de gamme exploitent de plus en plus des modes 120Hz, 144Hz et même au-delà, avec du VRR et des technologies de synchronisation avancées. Concrètement, la grosse nouveauté côté gaming, c’est déjà la prise en charge de la 4K jusqu’à 165Hz, ce qui place ces téléviseurs dans une catégorie très rare pour une TV OLED, avec en plus la compatibilité Variable Refresh Rate, NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, ce qui permet de réduire drastiquement les déchirures d’image et les saccades, un élément ô combien crucial pour les jeux compétitifs ou très rapides du type FPS par exemple.







Mais ce n'est pas tout, le temps de réponse annoncé est quasiment instantané, autour de 0,1ms, ce qui, combiné à un mode ALLM (Auto Low Latency Mode), permet de basculer automatiquement en mode jeu dès qu’une console ou un PC est détecté, sans configuration manuelle, avec une latence réduite au minimum possible pour un téléviseur de cette catégorie. Mais là où LG insiste encore plus, c’est sur l’expérience globale de jeu. Les modèles comme le LG OLED evo G6 intègrent un nouveau Gaming Portal, une sorte de hub central où l’utilisateur peut accéder à ses jeux, ses plateformes et ses réglages sans passer par des menus complexes, avec une compatibilité élargie à des accessoires comme la manette Razer Wolverine V3, qui a été pensée pour profiter d’une connexion Bluetooth ultra faible latence optimisée pour les TV LG. Le partenariat, ça a du bon...









Toute la partie logicielle a aussi été retravaillée, puisqu'avec webOS et ses nouvelles fonctions IA, les téléviseurs sont capables de reconnaître les profils utilisateurs, d’adapter les réglages d’image selon le type de jeu (FPS, RPG, sport, etc.), et même d’optimiser automatiquement la luminosité et le contraste pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres ; le genre d'options qu'on retrouve habituellement sur les moniteurs gaming. Et ce titre, le LG OLED evo C6 sert un peu de porte d’entrée vers ces technologies gaming avancées, en reprenant une partie des innovations des modèles supérieurs, mais avec un positionnement plus accessible, tout en gardant les fondamentaux, à savoir la 4K, le VRR, la faible latence et la compatibilité avec les consoles nouvelle génération. Autre point important, LG met aussi en avant les performances audio et la synchronisation avec les systèmes externes, avec des technologies comme Dolby Atmos et des systèmes de traitement IA qui adaptent le son en fonction de l’action à l’écran, ce qui renforce encore l’immersion dans les jeux narratifs comme dans les FPS compétitifs.









Au final, ce qui ressort de cette gamme 2026, c’est que LG ne vend plus seulement des téléviseurs pour regarder des films, mais aussi des écrans pensés comme des supports gaming aux performances complètes, capables de remplacer un moniteur haut de gamme dans beaucoup de situations, tout en gardant la diagonale et le confort d’un grand écran de salon. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Bon après, il faut le portefeuille qui va avec, évidemment...



